Dört büyüklerin futbol şirketleri sezonun ilk çeyreğini zararla kapattı

Kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum ve geçmiş dönem bağımsız denetçi raporlarının derlediği bilgilere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor (şirketler) kazandığından fazla harcadı.

Toplamda 13,45 milyar liralık gelire ulaşan futbol kulüplerinin gider toplamı ise 15,47 milyar lira oldu.

Böylece 2024-25 sezonunu toplamda 9,93 milyar liralık zararla noktalayan dört büyükler, bu sezonun haziran-temmuz-ağustos ayından oluşan ilk çeyreğini de 2,02 milyar liralık zararla kapattı.

Bu zararın, ağustos ayı sonu itibarıyla kur karşılığı 42,18 milyon euroya tekabül ediyor.

EN FAZLA ZARAR GALATASARAY'DA

Bağımsız denetçilerin geçmiş raporları uyarınca şirketlerin, kulüpten alacaklarına istinaden tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen ve gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Galatasaray, 688,5 milyon lirayla (14,38 milyon euro) en fazla zarar eden kulüp konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılıları 668,5 milyon lira (13,96 milyon euro) zararla Trabzonspor takip ediyor.

Beşiktaş’ın 353,1 milyon lira (7,37 milyon euro) zararla kapattığı sezonda, Fenerbahçe de 310,1 milyon liralık (6,47 milyon euro) zarara engel olamadı.

2025-2026 İLK ÇEYREK GELİR GİDER TABLOSU

Dört şirketin 1 Haziran 2025 ile 31 Ağustos 2025 arasındaki dönemde gelir gider tablosu şöyle:

TOPLAM BORÇ 71,1 MİLYAR LİRA

Şirketlerin 31 Ağustos 2025 itibarıyla toplam borçları 71,1 milyar liraya ulaştı.

Galatasaray’ın 24,3 milyar lirayla başı çektiği borç tablosunda, Fenerbahçe’nin 18,8 milyar lira, Beşiktaş’ın 17,8 milyar lira ve Trabzonspor’un 10,2 milyar lira borç yükü bulunuyor.

Toplamda 71,1 milyar liralık borcun döviz kuruyla karşılığı 1,48 milyar euro.

Uluslararası muhasebe standartlarına göre, şirketlerin kasasında ve bankada bulunan “nakit ve nakit benzerleri” varlıkların toplam yükümlülüklerden çıkarılmasıyla net borca ulaşılmaktadır.

Buna göre Galatasaray’ın 23,9 milyar lira, Beşiktaş’ın 17,6 milyar lira, Fenerbahçe’nin 16,6 milyar lira ve Trabzonspor’un 10 milyar lira olmak üzere 4 kulübün toplam 68,1 milyar liralık (1,42 milyar euro) net borcu bulunuyor.

31.08.2025 İTİBARIYLA BORÇ TABLOSU