Dries Mertens futbolu bırakma kararı aldı

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Dries Mertens futbola veda etti.

Dries Mertens, 3 Temmuz'da oynanacak olan Marek Hamsik'e veda maçında futbola veda edeceğini açıkladı.

FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI

Kariyerinde AGOVV, Utrecht, PSV ve Napoli formaları giyen Mertens, 2022 yazında transfer olduğu Galatasaray ile 3 şampiyonluk kazandı.

Mertens, Galatasaray kariyerinde çıktığı 136 resmi maçta 25 gol atıp 44 asist yaptı.

3 HAFTA ÖNCE TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesi sona eren Mertens, ailesiyle birlikte 3 hafta önce ülkeden ayrılmıştı.

Belçikalı futbolcu, şampiyonluk kutlamalarında takım arkadaşları ve taraftarlara gözyaşlarıyla veda etmişti.