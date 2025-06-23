Dries Mertens futbolu bırakma kararı aldı

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Dries Mertens futbola veda etti.
Dries Mertens, 3 Temmuz'da oynanacak olan Marek Hamsik'e veda maçında futbola veda edeceğini açıkladı.
FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI
Kariyerinde AGOVV, Utrecht, PSV ve Napoli formaları giyen Mertens, 2022 yazında transfer olduğu Galatasaray ile 3 şampiyonluk kazandı.
Mertens, Galatasaray kariyerinde çıktığı 136 resmi maçta 25 gol atıp 44 asist yaptı.
3 HAFTA ÖNCE TÜRKİYE'DEN AYRILDI
Sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesi sona eren Mertens, ailesiyle birlikte 3 hafta önce ülkeden ayrılmıştı.
Belçikalı futbolcu, şampiyonluk kutlamalarında takım arkadaşları ve taraftarlara gözyaşlarıyla veda etmişti.