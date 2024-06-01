Haberler



Futbol



Dries Mertens kararını verdi! 1 yıl daha Galatasaray...

Dries Mertens kararını verdi! 1 yıl daha Galatasaray... Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan Dries Mertens, sarı-kırmızılılarda bir sezon daha kalacak.