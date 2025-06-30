Dursun Özbek ameliyat oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ameliyat masasına yattı.

Özbek, laparoskopik bir operasyon geçirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Özbek'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bugün laparoskopik bir operasyon geçirmiştir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup ameliyat sonrası bakım süreci devam etmektedir. Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

LAPAROSKOPİK OPERASYON NEDİR?

Laparoskopi, gelişen çeşitli hastalıkların tanı ya da tedavisi sürecinde karın bölgesindeki organları incelemek için kullanılan cerrahi bir teşhis prosedürüdür.

Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopi, batın içerisine küçük kesiler ile girilerek bir kamera ve cerrahi enstrümanlarla yapılan bir cerrahi yöntemdir.