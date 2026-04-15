Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder'in nişanında oynadı

Sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralanan milli futbolcu Cengiz Ünder, uzun süredir doludizgin bir birliktelik yaşadığı Bilge Yengül ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk imzayı attı.

Aile arasında ve yakın dostların katılımıyla gerçekleşen tören, samimi ve eğlenceli anlara sahne oldu.

"TOPAL" DANSI GÜNDEM OLDU

Gecenin en çok konuşulan anı ise genç çiftin pistteki performansı oldu.

Cengiz Ünder ve Bilge Yengül, meşhur “Topal” şarkısı eşliğinde karşılıklı oynayarak davetlilerden büyük alkış topladı.

Genç çifte bu anlarda, özel günlerinde yalnız bırakmayan Fenerbahçeli eski takım arkadaşları Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun da eşlik etti.

Mert Hakan'ın "Topal" oynadığı anlar, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem yarattı.

BEĞENİ TOPLADILAR

Yeşil sahaların yıldız isimlerinin bir arada olduğu ve neşeli tavırlarıyla dikkat çektiği nişan töreninden kareler, futbolseverler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

3 NİSAN'DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Futbolda bahis soruşturması kapsamında Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçeli Futbolcu Mert Hakan Yandaş, 3 Nisan tarihinde tahliye edilmişti.

"Topal" şarkısındaki performansıyla dikkatleri çeken Mert Hakan, dün uzun bir aranın ardından ilk kez Fenerbahçe idmanına katılmıştı.

NİŞANDAN KARELER