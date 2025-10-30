Dursun Özbek bahis skandalıyla ilgili konuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, katıldığı bir sponsorluk etkinliğinde bahis skandalıyla ilgili açıklama yaptı.

Özbek, meselenin kısa sürede çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Özbek, Avrupa'nın da konuya yoğun ilgi göstermesine dikkat çekerken, "Bunun Türk futbolunun lehine olduğunu düşünmüyorum. Onun için en süratli şekilde bu araştırmaların, soruşturmaların yapılıp kararın verilmesi lazım. " ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek ayrıca, soruşturmaya her konuda destek vereceklerini de yineledi.

"GÖZÜKEN HUSUS İÇ AÇICI DEĞİL"

Özbek şunları söyledi:

Bahisle ilgili söyleyecek fazla bir şey yok. Kurum olarak yaptığımız duyurularla anlattık. Olacak gibi değil. Özellikle, bu soruşturmanın sonunu beklemek lazım. Gözüken husus iç açıcı değil. Bu konunun biz TFF bu işi yürütüyor. Biz her konuda destek vereceğimizi açıkladık.

"AVRUPA BASINI DA İRDELİYOR: BİR AN ÖNCE BİTMELİ"