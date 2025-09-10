Dursun Özbek: Başarıyı övmek lazım

Galatasaray Kulübü'nde eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Galatasaray Lisesi'nde Aykutalp Derkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetim ile divan kurulu üyeleri katıldı.

"YETERLİ SAYIYA ULAŞAMADIK"

Dursun Özbek, toplantıda yaptığı konuşmada, tüzüğün yenilenmesi gerektiğini belirterek, şu şekilde konuştu:

Benim başkanlığım döneminde tüzük genel kurulu yaptık. Yeterli sayıya ulaşamadık. Sanki 'Yönetim bunu yapmak istemiyor.' gibi bir algı hissediyorum. Tüzüğün yenilenmesi gerekiyorsa yenilenir. Biz zamanında yapmak istedik ama yeterli sayıya ulaşamadık.

"BU TARZ KONULARI TARTIŞMAK KULÜBÜN LEHİNE DEĞİL"

Özbek, kurdukları futbol sisteminin başarılı olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

3 sene üst üste şampiyon olduk. Akılsız mıydık? Burada futbol aklından bahsediyorlar. Eleştirilere açığız. Yapılan başarıyı da övmek lazım. Yeni sezon başladı. Hedeflerimiz çok yüksek. Burada futbolcuların şahsı ile ilgili yorum yapmak doğru değil. Futbolcuların bundan etkilendiğini düşünüyorum. Bire birde bana istediğinizi söyleyin. Bundan sonraki divan kurulunda bu tarz konuları tartışmak kulübün lehine değil.

"MAĞAZA SAYIMIZI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik AŞ ile ilgili sunum yapan yönetim kurulu üyesi Ozan Bingöl Yurtsever ise toplam 100 mağaza ile sarı-kırmızılı taraftarlara hizmet verdiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Geçen sezon itibarıyla mağazalarımız yaklaşık 6,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi. Yurt dışında da yaklaşık 188 ülkeye ulaşıyoruz. Türkiye'de de mağaza sayımızı artırmak için çalışıyoruz.

"60 MİLYON LİRALIK BİR CİROYA ULAŞTIK"

Sunumda GS Store'un koleksiyonlarına değinen Yurtsever, şu şekilde konuştu:

Genç ve kadın taraftarlarımıza hitap eden ürünlerle onların karşısına çıkmak istiyoruz. Reflect Studio ve Midground ile iş birliklerimiz var. Bu iş birlikleriyle özellikle genç Galatasaray taraftarlarına yeni ve farklı bakış açısına sahip tasarımlar sunduk. Bu iki proje ile yaklaşık 47 bin ürün satışı ve 60 milyon liralık bir ciroya ulaştık.

"BÜYÜK BEĞENİ ALDI"

Yurtsever, PUMA ile yapılan forma sponsorluk anlaşmasının ikinci senesine girdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

Bu senenin formaları, taraftarlarımızdan büyük beğeni aldı. Hızlı gelişen transferler ve sezon içerisinde anlık ortaya çıkan gelişmeler için 'Reaksiyon ürünleri' hazırladık. Bu ürün grubunu daha da geliştirmek istiyoruz. 2023 yılının mayıs ayında da çıkarmaya başladığımız 'Design FC' ve 'Legends' projelerinde önemli satış rakamlarına ulaştık. Bu projelerle yaklaşık 540 bin adet ürün, 2 sezonda satıldı. Bu rakam, birçok kulübün forma satışından fazla. Bu seriye de devam etmek istiyoruz.

"HER GALATASARAY TARAFTARININ EVİNDE OLMALI"

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için yaptıkları "Solo Il Gala" projesine de değinen Yurtsever, şu şekilde konuştu:

Koleksiyonda üst seviyede kalitede ve özel seri numarasıyla bir Osimhen forması var. Maskesi ve atkısı da var. Kulüp başkanımız Dursun Özbek'in ifade ettiği gibi bu ürün her Galatasaray taraftarının evinde olmalı. Leroy Sane için yaptığımız özel koleksiyon ürününü de taraftarlarımızla paylaşacağız.

"AVRUPA'DA İLK 10 KULÜP ARASINA GİRDİ"

Hedeflerinin 5,5 milyar lira ciroya ulaşmak olduğunu vurgulayan Yurtsever, şu değerlendirmede bulundu: