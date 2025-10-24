Dursun Özbek: Osimhen'in çıkış maddesi yok

- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen'in sözleşmesinde çıkış maddesi olmadığını belirtti.
- Osimhen'in şu anki değerinin, Napoli'ye ödenen bonservis bedelinden daha yüksek olduğunu söyledi.
- Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde başarı çıtasını yükseltmek istediklerini ve taraftardan destek beklediklerini dile getirdi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Puma ile resmi forma sponsorluğu anlaşmasının yenilenmesini kapsayan imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde başarı çıtasını yukarı çekmek istediklerini söyleyen Başkan Özbek, taraftara destekleme çağrısını yineledi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇITAYI YUKARI ÇEKECEĞİZ"
Özbek, "Bildiğiniz gibi son üç sezonun şampiyonu Galatasaray. Hedeflerimize ulaştık. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarı çıtasını yukarı çekmek var. Bu hedefe yürüyeceğiz. Liverpool ve Bodo Glimt maçlarını izlediniz. Taraftarın coşkusunu ve desteğini gördünüz. Takımın inanmışlığını da gördünüz. Fazla bir şey söyleme gerek kalmadan Galatasaray'ın inancı ortadadır. Taraftarımız bizi aynı şekilde desteklesin. Başarıya yürüyüşe biz ekip olarak hazırız ve bu yolda yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"OSIMHEN'DE ÇIKIŞ MADDESİ YOK"
Daha sonra Dursun Özbek'e, "Victor Osimhen için bir değer biçiyor musunuz?" sorusunu yöneltildi.
Özbek, Nijeryalı golcünün sözleşmesinde çıkış maddesi olmadığını vurguladı.
Başkan Özbek, Osimhen'in bugünkü değerinin, Napoli'ye ödedikleri bonservis bedelinden daha yüksek olduğunu da söyledi.
"BUGÜNKÜ DEĞERİ ÖDEDİĞİMİZ BONSERVİSTEN DAHA YÜKSEK"
Dursun Özbek'in konuyla ilgili ifadeleri ise şu şekilde:
"Osimhen'in transfer sürecinde sözleşmesinde bir çıkış maddesi vardı, 75 milyon euro gibi. Osimhen ile bizim yaptığımız sözleşmede çıkış maddesi yok. Osimhen, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcu. Belki transfer ettiğimiz gün bonservis miktarının yüksek olduğu konuşuldu ama bugün kamuoyunda Osimhen'e verilen bonservis bedelinin düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu görüşü hakim. Transferleri yaparken Galatasaray'ın ekonomisi ve şeffaflığı çok önemli. Bizim yaptığımız her sözleşme son derece şeffaf ve TFF'nin ve UEFA'nın regülasyonuna uygun sözleşmelerdir."