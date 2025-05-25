Dursun Özbek: Tüm kötülüklere karşı zaferimizi kutluyoruz

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Galatasaray'ın 25. Süper Lig şampiyonluğu ve 5. yıldızını kutlayacağı büyük organizasyon, İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştiriliyor.

Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, etkinlik alanından taraftara seslendi.

Kısa bir konuşma yapan Özbek, sarı-kırmızılı ekibin rakiplerine gönderme yapmayı ihmal etmedi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA RAKİPLERE GÖNDERME GELDİ

Başkan Özbek, "Bugün sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz. Bugün, iyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferimizi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Özbek daha sonra bu sezon Avrupa'da başarıya ulaşmak istediklerini belirtti.

Özbek'in diğer açıklamaları şöyle:

"Galatasaray bu ülkenin umududur. Bu ülkenin inancıdır. Galatasaray insanların içindeki mutluluk ve pozitif enerjidir. Biz bu mutluluğun ve enerjinin büyümesi için daha çok çalışacağız. Tüm İstanbul sesimizi duysun, İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

"AVRUPA'DA BAŞARIYI GETİRMEK İSTİYORUZ"