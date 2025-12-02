Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu Riva'ya geldi!

- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, hakem Yasin Kol'un yönetimiyle ilgili görüşmek üzere TFF yetkilileriyle Riva'da bir araya geldi.
- Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından hakem kararlarına yönelik eleştirilerde bulunmuştu.
- Özbek ve Kavukcu, TFF Riva tesislerine saat 15.00 civarında giriş yaptı.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, gerek sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar gerekse müsabakanın ardından İkinci Başkan Metin Öztürk'ün açıklamalarıyla mücadelenin hakemi Yasin Kol'un yönetimi hakkında eleştirilerde bulundu.
GÖRÜŞME KARARI ALINDI
Bugün de Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF'nin Riva tesislerine giderek Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle konu hakkında görüşme kararı aldı.
Başkan Özbek ile Kavukcu, saat 15.00 civarı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne giriş yaptı.