Abone ol: Google News

Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu Riva'ya geldi!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, dün akşam oynanan Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'un yönetimiyle alakalı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüşmek üzere Riva'ya geldi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 14:59
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, hakem Yasin Kol'un yönetimiyle ilgili görüşmek üzere TFF yetkilileriyle Riva'da bir araya geldi.
  • Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı maçın ardından hakem kararlarına yönelik eleştirilerde bulunmuştu.
  • Özbek ve Kavukcu, TFF Riva tesislerine saat 15.00 civarında giriş yaptı.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, gerek sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar gerekse müsabakanın ardından İkinci Başkan Metin Öztürk'ün açıklamalarıyla mücadelenin hakemi Yasin Kol'un yönetimi hakkında eleştirilerde bulundu.

GÖRÜŞME KARARI ALINDI

Bugün de Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF'nin Riva tesislerine giderek Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle konu hakkında görüşme kararı aldı.

Başkan Özbek ile Kavukcu, saat 15.00 civarı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne giriş yaptı.

Galatasaray: Berbat bir hakem böyle bir maça verilerek ödüllendirildi Galatasaray: Berbat bir hakem böyle bir maça verilerek ödüllendirildi
Galatasaray'dan Kazımcan Karataş için paylaşım Galatasaray'dan Kazımcan Karataş için paylaşım

Eshspor Haberleri