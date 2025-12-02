Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu Riva'ya geldi! Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, dün akşam oynanan Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'un yönetimiyle alakalı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüşmek üzere Riva'ya geldi.