Dursun Özbek, Galatasaray'ın yeni hedefini açıkladı: Mali tabloyla ilgili son verileri paylaştı...

Galatasaray'da Haliç Kongre Merkezi'nde Kulübün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

Sarı-kırmızılı kulübün 11 Ekim 2025 Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen genel kurulu, çoğunluk sağlanamadığı için 18 Ekim'e ertelenmişti.

Haliç Kongre Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilen toplantı, saat 10.00'da başladı.

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında divan başkanı olarak Eşref Alaçayır seçildi.

HEDEFİNİ AÇIKLADI: AVRUPA'DA KALICI GÜÇ HALİNE GELMEK İSTİYORUZ

Divan başkanlığı seçiminin ardından kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Özbek, Avrupa'da kalıcı güç haline gelmek istediklerini söyleyerek, "Üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğu kazanmak ayrıca Avrupa'da kalıcı güç haline gelmek istiyoruz. Çalışmalarımızı yaptık, başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

"5. YILDIZI TAKAN İLK TÜRK TAKIMIYIZ"

5. yıldızı takan ilk Türk takımı olduklarını da belirten Özbek, "Erkek futbol takımımız, 5. yıldızı takan ilk Türk takımı oldu. Bu ayrıca Cumhuriyetin 100. yılında bir onur madalyasıdır. Ayrıca şampiyonluğumuzu Yenikapı'da 1 milyondan fazla taraftar ile kutladık." ifadelerine yer verdi.

3 ANA BAŞLIK VURGUSU YAPTI

Dursun Özbek daha sonra kulübün finansal durumu ve devam eden projelerle ilgili bilgiler verdi.

Özbek, 12,9 milyar lira ile kulüp tarihinin hasılat rekorunun kırıldığını belirtti.

Özbek'in diğer açıklamaları ise şu şekilde:

"Bu kürsüde her yıl aynı heyecanla, aynı sorumluluk duygusuyla konuşuyorum. Çünkü Galatasaray'ın geçmişine, bugününe, yarınına hizmet etmek, hayatımın en büyük onurudur. Bugünkü konuşmamı 3 ana başlık altında sizlerle paylaşmak istiyorum. 1: Geçen sene elde ettiğimiz sportif başarılar, 2: Projelerimizin son durumları ve son olarak da bazı finansal konulara değineceğim."

"NBA İLE GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

"Basketbolda NBA Avrupa projesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Aslantepe'de basketbol salonu için NBA yetkilileri destek vermek istiyor. Ayrıca Yenikapı'daki kutlamalarımızdan çok etkilenmişler."

"RİVA'DAN 11 MİLYAR TL "

"Riva'dan 170 milyon dolar fayda sağladık. Projenin ikinci etabı için Emlak Konut ile yaptığımız anlaşmayı Kasım 2024'te revize ettik. Emlak Konut hasılattan %5 pay alacaktır. İnşaat masrafı çıktıktan sonra geriye kalan net gelir kulübümüzün olacaktır. 1,5 senede bitirilip, pazarlanması bekleniyor. İkinci etapta 21,5 Milyar TL hasılat öngörülmektedir. İkinci etabın birinci kısmı için ihale yapıldı, maliyetler için söz söyleme imkanımız var. 21,5 Milyar TL hasılata karşılık, 11 Milyar TL'lik net gelir hedeflenmektedir. Bu gelirin kulübe üç senede aktarılmasını bekliyoruz. Riva'nın değeri bilançoda sadece 472 Milyon TL olarak gözükmektedir.



Kulübümüze Riva'da 30 dönümlük yeni arazi kazandırdık. Bu arazi önümüzdeki dönemde de ek gelir sağlayacaktır. Mecidiyeköy binasındaki projeden 13 milyon dolar gelir bekliyoruz."

SERAMONİDE FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR YER ALACAK

"Önümüzdeki hafta oynayacağımız Göztepe maçında Filistinli çocuklar misafirimiz olacak ve seremonide futbolcularımızla birlikte yer alacaklar."

ASLANTEPE PROJESİ

"Aslantepe Projesi, Galatasaray'ın önümüzdeki 50 yılı için çok önemli. Burada 10 bin kişilik basketbol salonu olacak. Ayrıca voleybol salonu da yer alacak. İmar planı onaylandı. 2026 yılında inşaata başlamayı planlıyoruz."

"NASIL ÜST DÜZEY OYUNCU ALIYORUZUN CEVABI BU GELİRLERDE"

"12,9 Milyar TL ile kulüp tarihimizin hasılat rekoru kırıldı. Bu rekorun temellerini 2022 yılında geldiğimize attık. Küçülme yerine, yaratılacak kaynakların büyüme stratejisi için kullanmaya karar verdik ve uyguladık. "Galatasaray nasıl bu kadar üst düzey oyuncu alıyor?" sorusunun cevabı bu gelirlerde... Loca, bilet satışlarında 78 Milyon € gelir elde ettik. Bu rakam geçen senenin rakamları. Ayrıca seyirci rekorları da kırıldı."

"94 MİLYON EURO"

"GS Store'de 94 milyon € ile rekor kırdık. EBITDA da 35 Milyon € gelir elde etti, burada da halka arz olacak. Bu sezon 4,5 ayda, 402 bin adet forma sattık ve 1 milyon forma satışında emin adımlarla yürüyoruz."

"OSIMHEN KUTULARI İLGİ GÖRÜYOR"

"Osimhen kutularını satmaya devam ediyoruz, şu anda 30 bin civarına ulaştık. Hedef bunu 1000 bine tamamlamak. Büyük ilgi görüyor, her Galatasaraylının evinde olmalı. Sizleri Osimhen kutuları almaya davet ediyorum.



"PUMA ile anlaşmamızı revize ediyoruz, son aşamaya geldik. Yıllık 5 Milyon € olan anlaşmayı, 8,3 Milyon €'ya çıkardık..."

"40 MİLYON EURO GELİR BEKLİYORUZ"

"Sponsorluk gelirlerinde 79 Milyon euro ile bir rekor kırdık. Futbol forma sponsorluklarında 28 Milyon euroya ulaştık. Geçen sene Avrupa Ligi'nde olduğumuz için UEFA gelirlerinde düşüş oldu. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılımla birlikte en az 40 Milyon €'luk gelir bekliyoruz. UEFA'nın yayınladığı mali raporda, Galatasarayımız ilk 10'da yer almıştır. Bu sene Şampiyonlar Ligi geliriyle çok iyi mali tablolar ortaya çıkacak."

"RAKİPLERİMİZE ÖRNEK OLDUK"

"Son dönemde kadroya katılan oyuncular önemli bonservisler ödendi. Bu durum brüt karı olumsuz etkiledi. Bu rakamlarda kiraladığımız oyuncular yok. Geçen sene kiralık oynayan Osimhen'in değeri geçen seneye dahil değil, ancak Zaniolo'nun piyasa değeri bu tabloya dahildir. Türkiye'nin açık ara en değerli kadrosunu kurduk. 238 Milyon €'luk kadro değerinde artış oldu. Rakiplere de örnek olduk. Onların da iyi futbolculara yönelmesini sağlayacak Türk futboluna hizmet ettik."

"BANKALAR BİRLİĞİ BORCUNUN ÖDENMESİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

"Bankalar Birliği borcu tamamen ödendi. Kulüp tarihinde bu olay bir dönüm noktası! Sadece faiz ödemesinden kurtulmak değil... Artık gelirleri kullanma ve yatırım yapma şansına kavuştuk. Yani mali bağımsızlığa konuştuk. Derneğin, Sportif A.Ş.'ye borcu... Florya'dan gelen gelir ile bu borç 102 Milyon €'ya düştü. Önemli olan bundan sonra kulübün kendi faaliyetlerini finanse etmesidir."

"225 MİLYON EURO DAHA FAZLA"

"Toplam varlıklarımız 30,3 Milyar TL, toplam yükümlülüklerimiz ise 20,4 Milyar TL. Yani varlıklarımız 9.9 Milyar TL, yani 225 Milyon € daha fazladır. Bu da öz kaynağımızdır."

"UEFA TARAFINDAN SÜREKLİ DENETLENİYORUZ"