Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini geri çevirdi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bugün gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, açıklamalarında Lale Orta ve Fenerbahçe'ye eleştirilerde bulundu.

Basın toplantısının ardından ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'i 3. kez canlı yayına çağırdı. Galatasaray Başkanı ise bu çağrıya karşılık verdi ve teklifi kabul etmedi.

"Manipüle etmekten vazgeçin"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada; ''Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin'' denildi.

İşte o açıklama: