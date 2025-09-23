Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Sadettin Saran sözleri

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalar yaptı.
Özbek'e, Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili bir soru yöneltildi.
SADETTİN SARAN SORULDU
Başkan Özbek'e, "Fenerbahçe'de bir yönetim değişikliği oldu. Yeni yönetimle birlikte iki taraf arasındaki iletişimin nasıl olacağını bekliyorsunuz? Sayın Saran'ı da arayıp tebrik etmişsiniz." diye soruldu.
Özbek, Fenerbahçe yeni başkanı Sadettin Saran'a gerginliğin devam etmemesi çağrısı yaptı.
"BÖYLE BİR BEKLENTİM VAR..."
Sadettin Saran'ı arayıp tebrik ettiğini de doğrulayan Özbek'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:
“Sayın Saran'ı arayıp tebrik ettim. Rakibimizde seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Bizim amacımız sahalarda devam eden rekabetin orada kalması. Geçmiş dönemde rakibimizle tansiyonu yüksek, gerilimi yüksek bir ilişki içinde olduk. Benim arzum bu gerginliğin devam etmemesi. Sportif faaliyetlerimizin kardeşlik duygusuyla, sporun birleştirici özelliğine hizmet veren şekilde sürmesini istiyorum. Umut ediyorum ki yeni yönetim de bu şekilde düşünüyor. İnşallah öyle olur. O niyetle yeni seçilen yönetimi arayıp kendilerini tebrik ettim.
Bundan sonraki süreçte yeni yönetim Türk sporuna daha güzel futbol izlettirmek, daha kardeşçe bir futbol sergilemek üzere hareket eder. Böyle bir beklenti içindeyim."