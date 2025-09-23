Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Sadettin Saran sözleri

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalar yaptı.

Özbek'e, Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili bir soru yöneltildi.

SADETTİN SARAN SORULDU

Başkan Özbek'e, "Fenerbahçe'de bir yönetim değişikliği oldu. Yeni yönetimle birlikte iki taraf arasındaki iletişimin nasıl olacağını bekliyorsunuz? Sayın Saran'ı da arayıp tebrik etmişsiniz." diye soruldu.

Özbek, Fenerbahçe yeni başkanı Sadettin Saran'a gerginliğin devam etmemesi çağrısı yaptı.

"BÖYLE BİR BEKLENTİM VAR..."

Sadettin Saran'ı arayıp tebrik ettiğini de doğrulayan Özbek'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle: