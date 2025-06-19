Dursun Özbek'ten Hakan Çalhanoğlu açıklaması

A Milli Takımımız ve Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nun bir süredir Galatasaray ile görüştüğü iddiası vardı.

Öyle ki Çalhanoğlu ve Özbek arasında bir görüşme olduğu ve Hakan'ın Galatasaray'a gelmek istediği iddia edilmişti.

HAKAN ÇALHANOĞLU'YLA İLGİLİ KONUŞTU

Yaşananların ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, imzalanan sponsorluk anlaşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu sorusunu yanıtlayan Özbek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TRANSFER GÖRÜŞMESİ DEĞİLDİ"

Özbek şunları söyledi:

"Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yanlış anlaşılan bir konuşma var. Göz bebeğimiz, Milli Takım'ın kaptanı, başarılı ve önemli bir oyuncu. Hakan Çalhanoğlu'nu her takım ister. Onunla ilgili görüşmem transfer değildi. Bir arkadaşımla oluşurken, bir grup vardı ve Hakan ile telefonda görüşüyorlardı. 'Galatasaray Başkanı da yanımda ve merhabalaşmak istiyor' dedi. Galatasaraylı olduğunu söyledi, ben de sağlığını sordum, başarılar diledim. Onun ağabeyi gibiyim. Böyle bir imkan doğduğu zaman görüşür ve başarılar dilerim. Bu bir transfer görüşmesi değildi."