Trabzonspor’da ikinci yarı planı şekillendi

Trabzonspor’da sezonun ikinci yarısı öncesi transfer çalışmaları, teknik ve idari planlamalar masaya yatırıldı.

Başkan Ertuğrul Doğan ile yönetim ve teknik heyet, izlenecek yol haritası üzerine İstanbul’da kapsamlı değerlendirmede bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ile Teknik Direktör Fatih Tekke, bugün İstanbul’da bir araya geldi.

TRANSFER SÜRECİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, sezonun ikinci yarısı öncesinde teknik ve idari planlamalar ele alınırken, devam eden transfer süreci masaya yatırıldı.

Bordo-mavili ekibin hedefleri doğrultusunda izlenecek yol haritası ve strateji üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcımız İbrahim Şahinkaya, Takım Menajerimiz Emrah Tok ile Teknik Direktörümüz Fatih Tekke; bugün İstanbul’da bir araya gelerek devam eden transfer çalışmaları ve sezon planlamasına yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, sezonun ikinci yarısı öncesi teknik ve idari planlamalar ele alınırken; takımın hedefleri doğrultusunda izlenecek strateji üzerine görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.