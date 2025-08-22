Dursun Özbek'ten kaleci transferi açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şampiyon olan kadroyu korumak istediklerini söyledi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılan sponsorluk anlaşması töreninde konuşan Özbek, Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM SC'ye transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz konusuna değindi.

"HEDEFLERİMİZ VAR"

Geçen sezonki takımı korumak istediklerini vurgulayan Özbek, şu şekilde konuştu:

Geçen sene başarılı bir sezon geçirdik. Bu sene özellikle bu dönemde Avrupa'da hedeflerimiz var. Geçen sene başarılı olan takımı muhafaza etmek, eksik yerlerine takviye yapmak planımız vardı. Bu planlamayla sezona başladık. Bunun en büyük göstergesi geçen sene başarılı olmuş takımı önemli oyuncularından biri olan Osimhen'in transferiyle transfer sezonuna başladık. İkinci takviye olarak Sane'yi transfer etti. Diğer tespit ettiğimiz transferlerin peşinde koşuyoruz. Hal böyleyken başarılı olmuş takımın kompozisyonunu bozmayı uygun bulmuyorum.

"BİR PLANLAMA YAPTIK, HEDEF KOYDUK"

Avrupa'da başarılı olmayı hedeflediklerini belirten Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Bir planlama yaptık, hedef koyduk. Bir yere geldikten sonra bu amacımızdan vazgeçmemiz doğru olmazdı. O yüzden aynı takımı muhafaza etmekten vazgeçmiş değiliz. Takviyeler için de çalışmalar devam ediyor. Transfer sezonları her zaman zor sezonlardır. Sadece sizin talebinizle yapılmıyor transfer. Hedefimiz Avrupa'da başarılı bir dönem geçirmek ve taraftarın beklentilerine cevap vermek.

"ARKADAŞLARLA GÖRÜŞECEĞİM"

Barış Alper Yılmaz'ın antrenmanlara katılmamasıyla ilgili bir rapor alacağını aktaran Özbek, şu şekilde konuştu:

Dünkü gelişmeleri bilmiyorum. Arkadaşlarla görüşeceğim. Dün Cenevre'deydik, bugün rapor alacağım. Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı da çok büyük.

"GALATASARAY'IN BAŞARISINA HEDEFLENMİŞ BİRİSİYİM"

Takımdaki eksik bölgelere takviyeler yapmayı amaçladıklarını söyleyen Özbek, şunları aktardı:

Galatasaray başkanı olarak Galatasaray'ın başarısına hedeflenmiş birisiyim. Sezon başında plan yaptık. Sezonun ortasında planı uygulamaya koyuyorsunuz. Sezon sonuna doğru da önümüzdeki sezonun planlarını yapıyorsunuz. Geçen sezonun sonuna doğru Avrupa'da oynayacağımız kesinleşmişti. Avrupa'da oynayacaksak amacımız Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bunun için bir kadro planlaması yaptık. Bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden biri katkı vermiş oyuncuları sistemin içinde tutmak. Hiçbir zaman bu takımı yenileyelim, yeni baştan transferler yapalım, yeni takımla hedefe yürüyelim hedefimiz değildi. Hedefimiz mevcut başarılı kadroyu korumaktı. Bunun en büyük göstergesi de Osimhen transferiydi. Galatasaray bütün gücünü kullanarak Osimhen'i transfer etmiştir. Türkiye'nin en büyük transferini gerçekleştirmiştir. Bunun amacı da başta koyduğumuz projeydi. Sane böyle geldi. Osimhen bu kadronun olmazsa olmaz parçası olduğu için Galatasaray kendisini transfer etti. O zaman yaptığımız projenin anlamı kalmaz.

"HESAPLAMADIĞIMIZ BİR ŞEY OLDU"

Kaleci transferi için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Hesaplamadığımız bir şey oldu. Bu sene de Muslera'yla devam edeceğimizi düşünüyordum. Kendisiyle konuştum ama haklı sebeplerle ailesinin dönmek istemesi bizi kaleci transferine itti. Kaleci transferine hareketlenmemiz diğer bölgelere göre geç başladı. Arkadaşlarımız büyük çaba göstererek bu transferi tamamlamak istiyor.

Dursun Özbek, bazı kulüplerin yabancı oyuncu sayısının 16'ya yükseltilmesi talebini Türkiye Futbol Federasyonu'nun kabul etmemesi ile ilgili olarak da çıkacak iki cevaba göre hazırlıkları sürdürdüklerini ve bu durumdan etkilenmeyeceklerini sözlerine ekledi.