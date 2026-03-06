Dursun Özbek'ten şampiyonluk sözleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Okan Buruk, taraftar grubu ultrAslan’ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar organizasyonuna katıldı.

Başkan Özbek ve teknik direktör Buruk, organizasyonda sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi.

"KOREOGRAFİLERDE BU BÜYÜK SEVDANIN İMZASI VAR"

Galatasaray’ın sadece kazanılan kupalardan ibaret olmadığını ifade eden Dursun Özbek, “Bu Ramazan akşamında aynı sofrada buluşmak, birlik ve beraberlik içinde aynı sevdayı paylaşmak hepimiz için büyük bir mutluluk. Çünkü Galatasaray sadece kazanılan kupalardan ibaret değildir. Aynı heyecanı yaşayan milyonların oluşturduğu çok büyük bir ailedir. Bu ailenin en güçlü sesi, en büyük itici gücü şüphesiz taraftarımız ve onun organize olmuş hali ultrAslan’dır. Sizler sadece tribünü dolduran bir taraftar grubu değil, Galatasaray ruhunu, coşkusunu ve inancını dünyaya duyuran çok büyük bir güçsünüz. Aslantepe’de yükselen her tezahüratta, deplasmanda verilen her mücadelede, hazırladığınız görkemli koreografilerde bu büyük sevdanın imzası var. ultrAslan sadece tribün gücü değil, dayanışma ve vefanın da önemli bir temsilcisidir. Özellikle deprem felaketinin ardından yapılan yardımlarda Galatasaray’ın yanında durmanız bunun en güçlü göstergesidir. Ayrıca Gazze’de yaşanan insanlık dramına gösterdiğiniz duyarlılık için de size ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

"GALATASARAY’I GALATASARAY YAPAN EN BÜYÜK GÜÇ, TARAFTARIYLA KURDUĞU BU SARSILMAZ BAĞDIR"

Galatasaray’ın taraftarıyla olan bağının her geçen gün güçlendiğini ifade eden Özbek, “Biz yönetim olarak biliyoruz ki, Galatasaray’ı Galatasaray yapan en büyük güç, taraftarıyla kurduğu bu sarsılmaz bağdır. Bu bağı her gün güçlendirerek kuvvetli hale getiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde sizinle buluştuğumuz etkinlikte bir söz verdim. Hatırlıyor musunuz? Biraz önce yine bir şampiyonluk sözü verdim. Bu sözü tutmak için arkadaşlarımla birlikte elimden gelen her şeyi yapacağım.” diye konuştu.

"HER ŞEYİN, HERKESİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Taraftar desteğinin önemine değinen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Geçen başkanımız söz verdi. Bu sefer ben de sizin için en iyisini, mükemmelini yapacağımızın sözünü veriyorum. Öncelikle burada teknik direktör olarak dördüncü senem. Futbolcu olarak 11 yaşında girdiğim bu kulübe teknik direktör olarak hizmet ediyorum. Başta Sebo Reis’le birlikte ultrAslan’ın, taraftarımızın bize verdiği güç çok yüksek. Ramazan Ayımız mübarek olsun. Burada yarattığınız güzel ortamı stadımızda da yaratıyorsunuz. Galatasaray olarak başarılar elde ediyoruz. Daha fazlasını da yaşayacağız. Bunda sizin büyük payınız var. Hep birlikte her şeyin üstesinden gelecek gücümüz var. Birlikte çok daha güçlüyüz. Her şeyin, herkesin üstesinden geleceğiz. Saha içinde emeğimizle saha dışında sizin verdiğiniz emek birleşip Galatasaray’ı inşallah nice büyük başarılara götürecek. Şampiyonlar Ligi’nde kazanıyorsak, muhteşem bir ortam yaratıyorsak, burada sizin verdiğiniz destek çok önemli. Oyuncularımı maça hazırlarken sahada taraftarımızın desteğini çok yoğun bir şekilde hissediyorum. Bunu artık bütün Avrupa, dünya konuşuyor. Buna devam edeceğiz. Sözümüz söz. En iyisini yapacağız. Sizleri seviyorum.” dedi.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

ultrAslan lideri Sebahattin Şirin ise, “Her zaman söylüyoruz. Hep söyledik. Biz bir aileyiz. Kenetlendikçe daha da büyüyen.” ifadelerini kullandı.