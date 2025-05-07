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Haber Merkezi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ve IWBF EuroCup 1'de şampiyon olan Galatasaray Fuzul takımı için düzenlenen etkinlikte konuştu.

Özbek, Süper Lig'de daha 5 maç kaldığını ve şampiyonluk kutlamaları için henüz erken olduğunu söyledi.

Özbek, "Önümüzde 5 maç var. Sağladığımız konsantrasyonu aynen devam ettiriyoruz. Hiç kimse bizden erken bir kutlama beklemesin. Daha lig bitmedi. Lig sonuçlanmadan herhangi bir faaliyette bulunmayacağız. Söylenmesini dahi istemiyorum." dedi.

"85 MİLYON KİŞİ AYNI SORUYLA GELİYOR"

Özbek daha sonra Victor Osimhen transferi hakkında konuştu.

Galatasaray Başkanı Özbek, "Türkiye'de 85 milyon kişi aynı soruyla bana geliyor. Bir yarış halindeyiz şu anda, futboldaki yarış bitmemiştir. Bu konuda, transferler haziranın başındadır." dedi.

"GÜNDEMİMİZDE ŞU AN TRANSFER YOK"

Özbek, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: