Dusan Tadic: Böyle bir hakem görmedim daha önce

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Rizespor’u 5-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Dusan Tadic mücadeleyi 1 gol, 1 asistle tamamladı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tadic, şu şekilde konuştu:

Kesinlikle önemli bir galibiyet elde ettik. Hem galip gelmek önemliydi hem de bunu iyi bir oyun stili ile başarmak önemliydi. Fenerbahçe’nin buna ihtiyacı var. Biz 1 gol attıysak ikinciyi, 2. golü attığımız zaman 3.’yü arıyoruz. Her zaman zorluyoruz. İstatistikler sahada göstermiş olduğumuz performans için övgü gibi ama bizler mükemmeliyetçiyiz. Her zaman neleri geliştirebiliriz bunları düşünüyoruz. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile aramızda büyük bir yarış olacak. Şampiyon olmak için her şeyi yapmamız gerekiyor ki yapacağız. Aynı zamanda taraftarımızın bize gösterdikleri destek harika.