Dusan Tadic: Bundan sonra kolay maç yok

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Sivasspor maçının ardından konuştu.

"HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Kadıköy'de gol müziği "Dusan on fire" var. Şu anda bunu diyebilir miyiz?" sorusunun ardından Tadic şunları söyledi:

"Öncelikle çok teşekkür ederim. Bunu söyleyebiliriz ama en önemlisi kazanmak. Maçtan önce 8 finalimiz kaldığını konuşmuştuk. Bu ilk maçtı, 3 puanla tamamladık. Kalan maçlarda en iyisini ortaya koyarak her maçı kazanmak istiyoruz. Bunu birlikte yapabiliriz ancak. Taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe'yi seven insanlarla bunu başarabiliriz. Şampiyon olmak istiyorsanız, bu anlayışı ortaya koymalısınız. 7 maç kaldı. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Her şeyimizi ortaya koyacağız kazanmak için."

"BUNDAN SONRA KOLAY MAÇ YOK"

Sırp yıldız, "Kalan 7 maçtaki en zor rakip?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Aslında her rakip zor. Bir sonraki rakibimiz bizim için en zorlu rakip olacaktır. Bu şekilde düşünüyoruz. Bir sonraki rakip bizim için en zor maç olacaktır. Bir ayrım yapmıyoruz. Her rakip zor. Herkes mücadele gösteriyor. Sivasspor da bugün iyi bir oyun ortaya koydu. Ligde kalmak için mücadele ediyorlar. Sıkıntılar yarattılar bize. Bundan sonra kolay maç yok çünkü herkes bir amaç için mücadele ediyor. Kendi savaşımızı sürdürmeliyiz. Şampiyonluğun bizim için ne kadar önemli olduğunu, ne kadar istediğimizi, tavrımızla, mücadelemizle göstermeliyiz."

Dusan Tadic, "Bizim için her maç final. Kalbimizi, ruhumuzu, her şeyimizi ortaya koyacağız. Bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz 7 maçın. Her şeyimizle devam edeceğiz bu 7 maçta." sözlerini sarf etti.