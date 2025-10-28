Abone ol: Google News

Dusan Tadic, telefondan Fenerbahçe'nin maçını takip etti

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dusan Tadic, takımının Gaziantep FK'ya karşı 4-0 kazandığı maçı araçta seyir halindeyken izledi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 10:37
  • Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi 4-0 yendi ve Dusan Tadic, maçı araçta takip etti.
  • Eski Fenerbahçeli oyuncunun bu anları sosyal medyada hızla yayıldı.
  • Tadic'in Fenerbahçe'nin galibiyetini izlemesi taraftarlarca olumlu karşılandı.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli taraftarlar kadar eski oyuncular da maça ilgi gösterdi.

Takımdan geçtiğimiz transfer döneminde ayrılan Dusan Tadic, aracında seyir halindeyken telefondan Fenerbahçe'nin karşılaşmasını izlerken görüntülendi.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDİYOR

Sırp futbolcunun bu anları, sosyal medyada hızla yayıldı.

Tadic'in Fenerbahçe'nin farklı galibiyetine tanıklık ettiği görüntüler, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.

TARAFTARLARIN BEĞENİSİNİ TOPLADI 

Pek çok kullanıcı, "Tadic kalben Fenerbahçeli" yorumlarında bulundu.

Öte yandan Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında Youssef En-Nesyri (2) ve Anderson Talisca'nın (2) golleriyle sahadan 4-0 galip ayrılmıştı.

Eshspor Haberleri