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Haber Merkezi

Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ise tansiyon bir hayli yükseldi.

Konuk takım Fenerbahçe'nin yıldız isimleri Dusan Tadic ve Anderson Talisca, tartışma yaşadı.

OYUNCULAR ARAYA GİRDİ

Tadic, bir pozisyonun ardından Talisca'nın üzerine yürümek istedi ancak sarı-lacivertli oyuncular araya girdi ve gerginliğin daha fazla büyümesine engel oldular.

BARIŞTILAR

Tadic ve Talisca, devre arasında ise sarıldı ve barış sağladı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)