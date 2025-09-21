Ederson: Kendimi çok kötü hissediyorum

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Ederson, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Maçın gidişatını değerlendiren Brezilyalı eldiven, kırmızı kart sonrası sahada gereken ciddiyeti göstermediklerini vurguladı:

Kendimi çok kötü hissediyorum. Maça iyi başladık aslında ama rakip kırmızı kart gördükten sonra çok fazla rahat oynadık sahada. Bu bizler açısından kötü bir durum oluşturdu. Bu kırmızı kartla bağlantılı olarak rahat oynadık. Böyle bir rekabet içerisindeyseniz bu şekilde rahat oynamanız imkansız, kabul edilemez.