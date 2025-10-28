Ederson ligde kalesini gole kapattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Dün oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı Gaziantep FK maçında da kalesini gole kapatan Ederson, Süper Lig'de forma giydiği 4 maçta sadece 1 gol yedi.

32 yaşındaki Brezilyalı kaleci, 1-0 kazanılan Trabzonspor ve 2-0 kazanılan Antalyaspor maçlarında da gole izin vermemişti.

4 MAÇTA SADECE 1 GOL YEDİ

Ederson, Süper Lig'deki tek golünü, Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalınan maçta yedi.

Ederson böylelikle Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 3'ündü kalesini gole kapatmış oldu.

OYNAMADIĞI MAÇLAR

Ederson, 1'inci hafta erteleme maçı olan Alanyaspor karşılaşmasında oynama izni olmadığı için Samsunspor ile Fatih Karagümrük müsabakalarında ise sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.