Ederson ligde kalesini gole kapattı

Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı kalecisi Ederson, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta sadece 1 gol yedi.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 17:13
  • Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, ligde forma giydiği 4 maçta sadece 1 gol yedi.
  • Ederson'un başarılı performansı, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK, Trabzonspor ve Antalyaspor karşısında gol yememesine katkı sağladı.
  • Kasımpaşa karşısında alınan 1-1'lik beraberlikte ise tek golünü yedi.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Dün oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı Gaziantep FK maçında da kalesini gole kapatan Ederson, Süper Lig'de forma giydiği 4 maçta sadece 1 gol yedi.

32 yaşındaki Brezilyalı kaleci, 1-0 kazanılan Trabzonspor ve 2-0 kazanılan Antalyaspor maçlarında da gole izin vermemişti.

4 MAÇTA SADECE 1 GOL YEDİ

Ederson, Süper Lig'deki tek golünü, Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalınan maçta yedi.

Ederson böylelikle Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 3'ündü kalesini gole kapatmış oldu.

OYNAMADIĞI MAÇLAR

Ederson, 1'inci hafta erteleme maçı olan Alanyaspor karşılaşmasında oynama izni olmadığı için Samsunspor ile Fatih Karagümrük müsabakalarında ise sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

