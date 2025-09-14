Ederson ve Andre Onana bir kez daha karşı karşıya geliyor

2023 yılında İstanbul’da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ve Manchester City formalarıyla karşı karşıya gelen kaleciler Andre Onana ve Ederson, bu kez Süper Lig’de kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavili takımın Manchester United'dan geçici olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, sezon sonuna kadar kiralık şekilde Trabzonspor'un kalesini koruyacak.

BİR TARAFTA EDERSON DİĞER TARAFTA ONANA

Diğer tarafta ise Fenerbahçe, yeni sezonda kalesini Brezilyalı yıldız Ederson’a emanet etti.

Manchester City ile sayısız kupa kazanan tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe'ye transferi ile tüm dünyada büyük ses getirdi.

2 SEZON ÖNCE ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE KARŞILAŞTILAR

Yıldız kaleciler, sadece iki sezon önce İstanbul’da Şampiyonlar Ligi finalinde (Inter-Manchester City) karşı karşıya gelmişti.

City'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan finalde gülen taraf Ederson olmuştu. Şimdi ise bu iki kaleci bugün bu kez Süper Lig’de, Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi için karşı karşıya gelecekler.

CITY DERBİSİ...

Ederson ve Onana, takımları ile ilk resmi maçlarına da aynı şehrin takımları olmamasına karşın derbi olarak nitelendirilen Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde çıkmış olacak.

Kadıköy’de oynanacak olan dev karşılaşma, sadece Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında değil, Onana ile Ederson’un rekabeti açısından da büyük heyecana sahne olacak.