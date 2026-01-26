Ederson'un eşi Fenerbahçe taraftarına seslendi: Hakaret etmek doğru değil

Fenerbahçe, Süper Lig’in 19’uncu haftasında sahasında ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe taraftarları Göztepe maçından sonra kaleci Ederson'un eşinin sosyal medyasında paylaştığı eğlenceli videoya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından tepkilere ve olumsuz yorumlara yanıt veren Lais Moraes, sarı-lacivertli taraftarları moralli olmaya çağırdı.

"HAKARET ETMEK DOĞRU DEĞİL"

Lais Moraes paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Önce başka bir video paylaşmıştım. Ancak sahte destekçilere ve buraya saldırmak için gelen rakip taraftarlara yönelik daha güçlü bir videom olduğunu düşünüyorum. Futbol dünyasında yeni değilim. Bu yolda çok fazla nankörlük yaşadık. Takımın kötü bir dönemde geçtiğine inanmıyorum. Kısa süre önce bir kupa kazandık. Sadece bir maç yüzünden hemen vazgeçmek, yargılamak ve hakaret etmek doğru değil. Biraz bekleyin. Sıradaki videolar geliyor. Unutmayın, Instagram'da istediğim zaman istediğim şeyi paylaşıyorum.