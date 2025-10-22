Edson Alvarez: Dışarıda gereksiz konuşmalar var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Stuttgart ile oynanacak kritik mücadele öncesinde basın mensuplarına konuştu.

Tecrübeli futbolcu, hem takım içindeki havayı hem de dışarıdaki spekülasyonlara ilişkin düşüncelerini paylaştı.

"İLK DEFA TECRÜBE ETTİM"

Fenerbahçe'de sezon içinde yaşanan başkan ve teknik direktör değişikliklerine de değinen Meksikalı yıldız, "(Başkan ve teknik direktör değişikliği) Oyuncuları etkileyebiliyor. Ben ilk defa böyle bir durumu tecrübe ettim. Medyada Fenerbahçe ile alakalı çok şey söyleniyor, bu da normal. Çünkü Fenerbahçe çok büyük kulüp." dedi.

"SORUMLULUĞUMUZ FENERBAHÇELİLERİ MUTLU ETMEK"

Takım içi motivasyonun yüksek olduğunu belirten Alvarez, "İçeride bizim konuşmalarımız şu şekilde; olanları unutmak ve en iyisini yapmak. Sahada ve antrenmanlarda en iyisini yapmak. Bizim sorumluluğumuz, Fenerbahçeliler'i mutlu etmek. Bu kulübün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"DIŞARIDA GEREKSİZ KONUŞMALAR VAR"

Son olarak dış basında ve kamuoyunda yapılan yorumlara da değinen Alvarez, "Dışarıda gereksiz konuşmalar var. Bizler kendimizi geliştirmek, keyif almak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyoruz. Biz iyi yoldayız." diyerek sözlerini tamamladı.