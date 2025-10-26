Efkan Bekiroğlu: Dayanamadık maalesef

Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 3-1 yenilen Göztepe'nin oyuncusu Efkan Bekiroğlu, Malcom Bokele'nin kırmızı kart görmesinden sonra takım olarak karşılık vermekte zorlandıklarını söyledi.

Efkan Bekiroğlu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"ATTIĞIM GOLÜN BİR ÖNEMİ KALMADI"

Kaybettikleri Galatasaray maçını değerlendiren 30 yaşındaki orta saha, "Attığım golün bir önemi kalmadı. İyi başladık maça. Maalesef böyle devam etmedi. Kırmızı kart gördükten sonra Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde dayanmak zordur. Dayanamadık maalesef. Kalecimiz Mateusz Lis, bizi kurtardı. Kırmızı karttan sonrası için söylenecek fazla bir şey yok. Maçı bir kez daha izlemedim ama Lis, çok fazla pozisyon kurtardı. Haftaya da lige devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"MİLLİ TAKIMI HER ZAMAN DÜŞÜNÜYORUM"

Milli takım hedefiyle ilgili konuşan Efkan, "Milli takımı her zaman düşünüyorum. Her hafta burada profesyonelce golleri atıp iyi oynamam lazım. Zaten bunları yaptıktan sonra da milli takımdan davet gelir." diye konuştu.