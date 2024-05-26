Elazığspor, 2. Lig'e yükseldi

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Elazığspor, 3. Lig Yükselme Play-Off finalinde 52 Orduspor FK ile karşılaştı.
Rams Park'ta oynanan maç Elazığspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Elazığspor 2. Lig'de
Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan 50. dakikada Beykan Şimşek, 90+5. dakikada Çağrı Yağız Yasak ve 90+8'de Murat Torun kaydetti.
Elazığspor bu galibiyetin ardından 2. Lig'e yükselmeyi başardı.
Bülent Yenihayat'ın öğrencileri 3. Lig'de sezonu 58 puanla 2. sırada tamamlamıştı.
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