Elazığspor, Erkan Eyibil'i kadrosuna katttı

Elazığspor, Serik Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Erkan Eyibil’in transferini resmen duyurdu. Bordo-beyazlı ekip, son olarak Serik FK forması giyen 24 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi açıklamasında, “Ailemize hoş geldin Erkan Eyibil. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo-beyazlı formamızla başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

GEÇEN SEZON KARNESİ

Bonservisi Süper Lig takımı Antalyaspor’da bulunan Eyibil, geçen sezonu Serik Belediyespor’da kiralık olarak geçirdi. TFF 2. Lig’de 31 maça çıkan oyuncu, 6 gol kaydetti ve 3 asist yaptı.