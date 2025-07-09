Elazığspor yönetimi ibra edildi!

Elazığspor Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu yapıldı.

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurulda 72 delege, hazirun cetvelini imzaladı.

Kulübün toplam borcunun 86 milyon 79 bin 712 TL olduğu bildirilirken faaliyet, denetleme ve disiplin maddeleri tek tek görüşülüp karara bağlandı.

TAHMİNİ BÜTÇE

Elazığspor’un 08.07.2025-30.06.2026 tarihleri arasındaki süreyi kapsayan tahmini bütçesinin ise 198 milyon 250 bin TL olduğu belirtildi.

25 MİLYON TL HARCAMA

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Elazığspor Başkanı Ahmet Feti Yılmaz, yönetimlerini ibra eden tüm delegelere teşekkür ederek, yönetim olarak kulübe 25 milyon TL harcama yapıldığını ve bunun Elazığspor tarihinde bir ilk olduğunu söyledi.