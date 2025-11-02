Emirhan Topçu bu sezon ilk golünü Fenerbahçe’ye attı!

- Beşiktaş savunma oyuncusu Emirhan Topçu, bu sezonki ilk golünü Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe’ye karşı attı.
- Müsabakanın 22. dakikasında Emirhan, Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti ancak maç 3-2 Fenerbahçe lehine sonuçlandı.
- Bu gol, Emirhan'ın toplamda siyah-beyazlı forma altındaki ikinci golü olurken, oyuncu 90+1. dakikada sarı kart gördüğü için gelecek hafta cezalı duruma düştü.
Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 kaybederken, siyah-beyazlıların ikinci golü Emirhan Topçu’dan geldi.
Emirhan, 22. dakikada ceza sahası içinde kayarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı göndererek skoru 2-0'a getirdi.
25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.
2. GOLÜNÜ ATTI
Bu sezon 8. maçına çıkan Emirhan Topçu, siyah-beyazlı forma altında ise toplamda 2. golünü kaydetti.
Topçu, geçtiğimiz sezon da Sivasspor ağlarını sarsmıştı.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Emirhan Topçu, mücadelenin 90+1. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle ligde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Emirhan Topçu, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında da sarı kart görmüştü.
Müsabakaya 11’de başlayan Emirhan, 90 dakika sahada kaldı.