Emirhan Topçu: Kazanmamız gereken bir maçtı

Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TEK KELİME MUTSUZUZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Emirhan, kazanılması gereken bir derbi olduğunu vurguladı:

Kazanmamız gereken bir maçtı, rakip 10 kişi kaldı. Gol pozisyonları kaçırdık, mutsuzuz. Bu kadar abi, tek kelime mutsuzuz yani.

"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

Derbilerin farklı bir atmosfer taşıdığını ifade eden genç savunmacı, yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemediğini de dile getirdi: