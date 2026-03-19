Emmanuel Agbadou: İyi bir dinamik yakaladık

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş forması giyen Emmanuel Agbadou, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR DİNAMİK YAKALADIK"

Agbadou, "Milli araya galibiyetle gitmek önemliydi. İyi bir dinamik yakaladık. Her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bunu da başardığımız için mutluyuz." dedi.

"HER MAÇIN HİKAYESİ VAR"

Fildişili savunma oyuncusu, "2 maçın hikayesi farklı; geçen hafta daha farklıydı, bu hafta daha farklıydı. 2-0 önde olunca koruma içgüdüsü oluyor. Her maçın hikayesi var, durumu var. Nasıl atak konularında berabersek defansif olarak da beraberiz." sözlerini sarf etti.