Emre Belözoğlu: Sorumluluk benim

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı.

"SORUMLULUĞU ALMASI GEREKEN KİŞİNİN BEN OLDUĞUMU SÖYLEMEM GEREKİYOR"

Takımının performansından memnun olmadığını vurgulayan Belözoğlu, şunları dedi:

Sahaya iyi başlayan, baskıları doğru yapan bir Antalyaspor vardı ama sonrasında oyunun 55 dakikasında tamamen rakibin üstünlüğü vardı. Bütün hafta boyunca çalıştığımızın karşılığını almadığımız bir maç olması itibarıyla üzgünüm. Sorumluluğu bu anlamda oyuncularımdan daha çok alması gereken kişinin de ben olduğumu söylemem gerekiyor.

"ÇALIŞMAMIZ GEREKEN YERLER VAR"

Son vuruşlarda etkisiz kaldıklarını dile getiren Belözoğlu, şu şekilde konuştu:

Özellikle öne geçtiğimiz bölümde pozisyonları değerlendiremedik. Bu biraz bireysel oyuncu profiliyle de alakalı bir durum. Yeni kurulmuş bir takımız, oyuncular birbiriyle yeni oynamaya başladı. Bu sancıları yaşıyoruz. Elbette çalışmamız gereken yerler var.

"BİRLİKTE GELİŞECEĞİZ"

Takımın iyi bir kadro olduğuna inandığını söyleyen Belözoğlu, şu şekilde konuştu: