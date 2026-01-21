Avustralya Açık'ta Carlos Alcaraz ve Aryna Sabalenka, üçüncü tura çıktı Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, üçüncü tura kaldı.

Göster Hızlı Özet Carlos Alcaraz ve Aryna Sabalenka, Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükseldi.

Alcaraz, Yannick Hanfmann'ı 3-0'lık skorla yendi.

Sabalenka ise Zhuoxuan Bai'yi 2-0'la geçti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan devam ediyor. Melbourne kentindeki turnuvanın dördüncü gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı. Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, Alman rakibi Yannick Hanfmann'ı 7-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi ve adını 3. tura yazdırdı. 13 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev ise Portekizli rakibi Jaime Faria'yı 6-4, 6-3, 4-6 ve 7-5'lik setlerle 3-1 yenerek bir üst tura çıktı. SABALENKA 3. TURDA Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Çinli raket Zhuoxuan Bai'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi. İki kez grand slam şampiyonu 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, Sırp rakibi Olga Danilovic'i 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 3. tura çıktı. Eshspor Haberleri VakıfBank, Galatasaray karşısında zorlanmadı

Göztepe'nin transfer başarısı dikkat çekiyor

Pendikspor, Uğur Uçar ile yola devam ediyor