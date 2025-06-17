Enes Çelik: Bursaspor'u ait olduğu Süper Lig'e taşımak istiyoruz

İHA

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Bursaspor’un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

"AVRUPA'YA TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Başkan Çelik, şunları dedi:

Bağımsız olarak tek amacımız, şampiyon olup gruptan çıkmak. 3. Lig'de olduğu gibi oyalanmadan Bursaspor'u ait olduğu Süper Lig'e, oradan da Avrupa'ya taşımak istiyoruz.

"UZUN İZLEMELER SONUNDA YAPTIK"

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına değinen Çelik, şu şekilde konuştu:

2 ya da 3 oyuncu dışında transferleri tamamladık. 9 oyuncuyu kadromuza kattık. Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig tecrübesi olan, şampiyonluk yaşamış isimlerle ilerledik. Tüm transferlerimizi içimize sinerek, uzun izlemeler sonunda yaptık.

"BU YIL DA OYUNCU GRUBUMUZA GÜVENİYORUZ"

Bursaspor taraftarının gösterdiği ilgiden memnuniyetini dile getiren Başkan Enes Çelik, şu ifadeleri kullandı: