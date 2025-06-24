Enes Çelik'ten Bursa iş dünyasına çağrı

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, göreve gelişinin üzerinden geçen 1 yılın ardından kulübün mali durumu ve sponsorluk konularıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon elde edilen şampiyonluğun ardından yeni sezonda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Çelik, hem mevcut borçların kapatıldığını hem de kadroyu güçlendirmek için ciddi adımlar attıklarını söyledi.

"2 OYUNCU DAHA ALACAĞIZ"

Göreve geldiklerinden bu yana yaşanan süreci özetleyen Başkan Enes Çelik, şu şekilde konuştu:

Geçen sene şampiyonluğa bir takım kurmak zorundaydık, kurduk ve şampiyon olduk. Mali genel kurulda da ifade ettiğimiz gibi, hem geçmişe ait 1 milyar liralık borcu hem de kendi dönemimizde oluşan borçları kapattık. Yeni sezonda da şampiyonluğu hedefleyen bir kadro için 9 transfer yaptık, 2 oyuncu daha alacağız.

"YAZIK, ÇOK YAZIK"

Bursa'daki iş dünyasına çağrıda bulunan Başkan Çelik, şu ifadeleri kullandı: