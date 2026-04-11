Erling Moe'den Domenico Tedesco'ya olay yanıt!

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u Kante, Nene ve Talisca’nın (2) attığı gollerle 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından puanını 66’ya yükseltti.

Ev sahibi Kayserispor ise kötü gidişatını sürdürerek ligdeki 14’üncü mağlubiyetini aldı ve 23 puanla düşme hattındaki yerini korudu.

"VARLIK GÖSTEREMEDİK"

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Moe, "Maç öncesi planladığımız şeyler ilk yarıda tuttu. İyi geçişler yakaladık ama değerlendiremedik. İlk yarı sonunda gol yedik, ardından ikinci yarıda iki hızlı gol yiyince varlık gösteremedik." dedi.

"FENERBAHÇE MAÇI HAK ETTİ"

Erling Moe, "Fenerbahçe maçı hak etti. Bizim için bundan sonrası daha zor olacak. Savaşacağız. Kaybettiğimiz her maç bizi daha da aşağı çekiyor ama savaşmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

"FENERBAHÇE İYİ BİR TAKIM"

Bireysel hatalara dikkat çeken Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, “İlk yarı topu kazanmak istedik. Topla iyi olmak istedik. Fenerbahçe’ye karşı topu kazanıp, iyi pas yapıp onları zorlamak istedik. Bunu kısmen yaptık. Birlikte kaldık. Sondaki gol açıkçası bizi bozdu. İçeri gol yemeden girebilseydik, ikinci yarı bizim için işler daha iyi olabilirdi. İkinci yarı bazı bireysel hatalar ve yediğimiz goldeki hatalar sonucu belirledi. Fenerbahçe iyi bir takım. Bugün de iyi oynadılar. Bizden daha fazla şans yarattılar. Böyle basit goller yememek için çok çalışıyoruz. Ama tekrar ayağa kalkmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan bu. İyi bir şansımız olduğunu düşünüyoruz. Ama kazanmaya başlamamız gerekiyor. Hayat bazen böyle. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"KAYSERİSPOR KÜÇÜK BİR TAKIM DEĞİL"

Tedesco’nun ‘küçük takım’ benzetmesinin sorulması üzerine ise Erling Moe, “Öncelikle Tedesco Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmeli. Kayserispor küçük bir takım değil. Kayseri küçük bir şehir değil. Büyük bir takım ve gururlu bir şehir. Sadece tabelaya ya da puan tablosuna bakarak konuşmak Fenerbahçe’nin teknik direktörü olan birine yakışmaz. Bunu saygısızca buluyoruz. Görelim; Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük bir takım ise senelerdir bir şey kazanamamalarını bu sene sonlandırabilecekler mi? Onlar Fenerbahçe ile ilgilensinler, biz Kayserispor ile ilgilenelim. İşimize bakalım” cevabını verdi.