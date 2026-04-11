Fenerbahçe: Adil bir lig istiyoruz

Fenerbahçe, Süper Lig’in 29’uncu haftasında deplasmanda Kayserispor’u 4-0’lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, stadyum çıkışı açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Gürbüz yaptığı açıklamada, “Mücadelemizi aynı şevkle, aynı inançla devam ettiriyoruz. İlk yarıda verilmeyen kırmızı kart, verilmeyen ikinci sarı kartlar var. Tabii ki biz kulüp olarak bunlarla ilgili başvuruları yapacağız. Bizi bu mücadelemizden kimse geri çeviremeyecek. Bu azmimiz şampiyon oluncaya kadar devam edecek. Sahada mücadele eden futbolcularımıza teşekkür ediyorum. İstanbul’dan, Kayseri’den ve çevre illerden takımımızı yalnız bırakmayan fedakar, cefakar ve bu takıma inanmış taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Biz suni gündemlerle, sıkıntılı süreçte yaratılmaya çalışılan havayı şampiyon oluncaya kadar bu mücadeleden geri kalmayarak kırmaya çalışıyoruz. Suni gündemlerin peşinde değil, her maça final maçı gibi bakıyoruz. Son maça kadar şampiyonluğu kovalıyoruz. Biz Fenerbahçemizin bu sene şampiyon olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

"ADİL BİR LİG İSTİYORUZ"

Gelen soru üzerine Gürbüz, “Özellikle ilk yarıda oynatmamaya yönelik birçok karara şahit olduk. Verilmeyen kırmızı kart, verilmeyen ikinci sarı kartlardan dolayı gerçekten büyük sıkıntı çektik. Neyse ki ilk yarının sonlarında bulduğumuz golle takımımız rahatladı. İkinci yarıda da daha rahat bir maç çıkardık. Bununla ilgili tabii ki görüşmelerimiz olacak. Temas halindeyiz. Bundan sonra temaslarımızı sıklaştıracağız. Biz Fenerbahçe lehine bir şey yapılmasını istemiyoruz. Başkanımız Saadettin Saran’ın söylediği gibi biz, adil bir lig istiyoruz. Adil bir mücadele istiyoruz. Bizim tek derdimiz bu, adalet. Başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.