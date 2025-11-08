Erol Bulut: İkinci yarı uyandık ama iş işten geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından sert açıklamalarda bulundu.

Özellikle ilk yarıda yapılan hatalara dikkat çeken Bulut, müsabakanın kontrolünü erken kaybettiklerini söyledi.

"MAÇI İLK YARIDA KAYBETTİK"

Maçın kırılma anının ilk devre olduğunu belirten Bulut, "Maçı zaten ilk yarıda kaybettik. İkinci yarı uyandık ama iş işten geçti. Beşiktaş'a karşı, kaliteli bir takıma karşı oynuyorsunuz. 2-1'i yakaladık, 2-2 için çok çaba sarf ettik. 3'ü yedikten sonra oyun bitmiş oldu." dedi.

"SÜPER LİG'DE AFFETMEZLER!"

Savunmadaki hataların sonucu belirlediğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "İlk yarı maçı hediye ettik. Bizim hatalarımızdan yediğimiz iki gol var. O kadar bireysel hata yaparsanız Süper Lig'de affetmezler. Teknik adam bir hafta her şeyi gösterir ama bireysel pas hataları yapılırsa buna engel olamayız." ifadelerini kullandı.

"NET KONUŞTUM, BUNDAN DAHA NET OLAMAZ"

Takımına keskin mesaj verdiğini söyleyen Bulut, milli arayı fırsata çevireceklerini ifade etti:

Takıma net konuştum. Bundan daha net olamaz. '4 gün sonra farklı bir takım istiyorum' dedim. Bu hata seviyesi ligi kaldırmaz. Kolay bir görevi üstlenmedik, belli. Fiziksel seviyeyi artırmaya çalışıyoruz ama istediğimiz yerde değiliz. Milli arada 2 hazırlık maçı oynayacağız ve bazı şeyler deneyeceğiz.

"UYGULAMAK FUTBOLCULARA KALMIŞ!"

Bulut, yapılması gerekenlerin artık futbolcularda olduğunu belirtti: