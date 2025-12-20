Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali, Denizli'de düzenlenecek

- Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali, 9-11 Ocak 2026'da Denizli'de yapılacak.
- Türkiye Kupası'nda Süper Lig'in ilk yarısını ilk 8 sırada bitiren takımlar yarışacak.
- Çeyrek final maçları 6-7 Ocak 2026'da oynanacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin 9-11 Ocak 2026 tarihlerinde Denizli'de düzenleneceği duyuruldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) açıklamasına göre Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonuna Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
6-7 Ocak 2026 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale yükselen takımlar, Dörtlü Final organizasyonu için Denizli'de bir araya gelecek.
KURA ÇEKİMİ 23 ARALIK'TA
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası kura çekimi, 23 Aralık Salı günü saat 13.00'te Basketbol Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.