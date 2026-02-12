Ertuğrul Doğan, "B Takımı" projesi konusunda TFF ile görüşecek

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, birçok kulübün "B Takımı" projesinden yararlanmak istediğini ve bunun için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüşeceklerini belirtti.

Doğan, Şişli'deki bir otelde gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TFF BAŞKANI İLE PAYLAŞACAĞIZ"

İki ay sonra Kulüpler Birliği toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Ertuğrul Doğan, "Bu süre zarfında kulüp profesyonellerimiz, kendi aralarında yaklaşık 4-5 toplantı yaptı. Yabancı oyuncu uygunluğu ve yayın havuzu dağılımı ile ilgili konular gündeme geldi. Önümüzdeki sezonun müsabaka saatlerinin düzenlenmesi ve oyun kalitesinin artması için istişarede bulunduk. Zeminle alakalı da konuştuk. Bir 'B Takımı' projesi var. Kulüpler bunu talep ediyor. Kulüplerin gündeminde olan 'hak mahrumiyeti' konusu da var. Bu konular gündeme geldi. Bu konuların hepsiyle ilgili başkanlarla kararlar aldık. Bunları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile paylaşacağız. Burada asıl karar verici TFF. Bazı maddeleri oy birliği ile aldık. Bazı maddeleri de oy çokluğu ile aldık. Bunlarla alakalı açıklamaları hazırlayıp, bunları TFF Başkanı ile paylaşacağız. Kendisinden bu konularda kulüplere yardımcı olmasını isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"KATILMAK İSTEYEN BAZI KULÜPLER, BİZE TALEPLERİNİ İLETTİ"

Kulüplerin "B Takımı" isteğine değinen Doğan, "Katılmak isteyen kulüpler, bize taleplerini iletti. Biz TFF'ye 'Şu kulüpler B Takımı projesinden yararlanmak istiyor.' diye yazımızı vereceğiz. Bundan sonrası farklı bir süreç. Özellikle alt liglerdeki en büyük maliyetler, seyahat ve konaklama maliyetleri oluyor. A Takım ile beraber seyahat yapıldığında bu maliyetlerin birçoğunun önüne geçilecek. Dolayısıyla katılmak isteyen kulüplerimiz de var, katılmak istemeyen kulüplerimiz de var. Biz de bu konuda zorunluluk getirmedik. Katılmak isteyen kulüplerimiz, planlamalarını bu yönde hazırladı. TFF de uygun görürse önümüzdeki sene bu uygulamaya gideceğiz." diye konuştu.

"TFF İLE DAHA BU KONULARI GÖRÜŞMEDİK"

"Yabancı oyuncu uygunluğu" konusunda daha kesin bir karar almadıklarını aktaran Ertuğrul Doğan, "Bu kurala dahil olan gençlerin sayısı ile alakalı kulüplerimizin talepleri var. TFF ile daha bu konuları görüşmedik. Önce bu aldığımız kararları TFF ile paylaşalım. Sonra kamuoyunu bu konuda bilgilendiririz." şeklinde konuştu.

"DAĞILIMIN YENİDEN DÜZENLENMESİ İÇİN BİR KONU GÜNDEME GELDİ"

Yayın hakları konusuna değinen Doğan, "Şampiyonluk ile alakalı dağıtılan rakamlar var. Bu dağılımın yeniden düzenlenmesi için bir konu gündeme geldi. Bazı kulüplerin olumlu, bazılarının ise olumsuz görüşleri oldu." dedi.

"ALİ KOÇ, ÇOK CİDDİ EMEK VERMİŞTİ"

Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği için elinden geleni yaptığını aktararak, "Daha önce de Ali Koç, Kulüpler Birliği için çok ciddi emek vermişti. Çok iyi bir toplantı oldu, birçok konuyu görüştük. Alınması gereken kararların tamamı alındı. Asıl karar verici kurum TFF'dir. Biz kulüpler, kendi düşüncelerimizi hafta içinde TFF ile paylaşacağız. Ondan sonra da süreci hep beraber takip edeceğiz." diye konuştu.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA YAPILDI"

Statların zemini için çok önemli çalışmaların yapıldığını aktaran Doğan, şunları söyledi:

Profesyoneller, bu konuyla ilgili çok ciddi çalışma yürüttü. Çok önemli bir çalışma yapıldı. Statların durumu farklı. Kimisi kulüplerin kendine bağlı kimisi de Gençlik ve Spor Bakanlığından kiralanmış, kimisi hala Gençlik ve Spor Bakanlığına ait. Dolayısıyla bir danışma kurulu üzerinden bir süreç olacak. Firmayla anlaştık. Türk futbolunun, Avrupa'da gördüğümüz gibi sahalara bir an önce kavuşması lazım. Çok önemli statlar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, şu an dünyayı gezerseniz en modern statlar Türkiye'dedir ama aynı şeyleri saha zemini için söyleyemiyoruz. Özellikle Anadolu'daki bazı şehirlerimizde bu konuda sıkıntı var. Bunları kendi kulüp başkanları da kabul ediyor. Onlar da bir an önce bu sorunun çözülmesinden yana. Tüm kulüpler, aynı şeyi düşünüyor. Bu bir an önce çözülmesi gereken bir konu. İnşallah bu sezon itibariyle, yaz sezonunda ligler başlamadan önce bu tedbirlerin alınacağını düşünüyoruz.

"FENERBAHÇE'Yİ EN GÜZEL ŞEKİLDE MİSAFİR EDECEĞİZ"

Ertuğrul Doğan, Süper Lig'de 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili ise, "Hakemin etkin olmadığı, hak edenin kazandığı, centilmence bir maç olmasını diliyorum. Fenerbahçe'yi Trabzon'da en güzel şekilde misafir edeceğiz. Tabii tek düşüncemiz var, o da kazanmak. Önce iki takım için de sakatlığın olmadığı, maçın sahada oynandığı, hakemin işin içine müdahil olmadığı ve yanlış kararların olmadığı bir maç diliyorum." ifadelerini kullandı.

"YENİ SEZONDA UYGULANABİLİR GİBİ DURUYOR"

Doğan, maçların başlama saatleriyle ilgili kulüplerin taleplerinin olduğunu aktararak, "Burada tabii hem TFF hem de yayıncı kuruluşun bunu ayarlayabilmesi lazım. Kulüplerimizden gelen talepleri, TFF ile paylaşacağız. Burada yayıncı kuruluşun da tutumu önemli. Sadece kulüplerin demesi ve TFF'nin 'evet' demesi yetmiyor. Yayıncı kuruluş da o aradaki saat farkını iyi ayarlamak istiyor. Ramazan ile ilgili zaten saatler açıklandı. Ramazan'dan sonra da lig sonuna kısa bir dönem kalıyor. Şu an anladığımız kadarıyla yeni saat uygulaması ancak yeni sezonda uygulanabilir gibi duruyor." dedi.