Ertuğrul Doğan: Borç sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor’un 59. olağan genel kurul toplantısı, Kadir Özcan Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda divan üyesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan başkanlık kurulu faaliyet raporuyla denetleme kurulu raporu okundu.

UZUN YILLARINI TRABZONSPOR'A VERENLERE PLAKET

Toplantı, divan üyeliğine hak kazanan üyelere belgelerinin takdim edilmesiyle devam etti.

Ayrıca genel kurulda, divan üyeliğinde 45. yılını dolduran Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Celal Ataman, eski asbaşkanlardan Besim Kahraman ve Necip Yücesan’a plaketleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Başkan Ertuğrul Doğan tarafından takdim edildi.

Ayrıca üyelikte 35. yılını dolduran üyelere de plaket verildi.

"TRABZONSPOR'UN OYUNCU YETİŞTİREN VE EKONOMİK DEĞER OLUŞTURAN KİMLİĞİNE DÖNMELİYİZ"

Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bordo-mavililerin geleceği için mali disiplinin ve sürdürülebilir projelerin önemine vurgu yaptı.

Ören, "Geçmişte yüksek bedellerle alınan birçok futbolcudan ne mali ne de sportif anlamda kazanç elde edemedik. Trabzonspor’un oyuncu yetiştiren ve ekonomik değer oluşturan kimliğine dönmeliyiz. Kulübümüz artık sadece sahada değil, mali disiplini ve projeleriyle de güçlü olmalıdır. Bu anlayış Trabzonspor’un yarınlarını güvence altına alacaktır." dedi.

"TFF'Yİ GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Mahmut Ören, Trabzonspor’un son dönemde yaşadığı hakem hatalarına da tepki göstererek, "Trabzonspor’un yaşadığı hakem kıyımları futbolun adalet duygusunu zedelemiştir. Bu hatalar artık tesadüf değil sistematik hale gelmiştir. Futbolun adil kalması adına Türkiye Futbol Federasyonu’nu göreve davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BAZI KASITLI HAKEM KARARLARI YÜZÜNDEN 5 PUAN GERİDEYİZ"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sezona iyi başladıklarını ancak bazı şanssızlıklar ve hatalı hakem kararları nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını belirterek, "Bugün belki bütün maçlarını kazanmış bir başkan olarak burada olabilirdim ama bazı kasıtlı hakem kararları yüzünden 5 puan gerideyiz. Genç bir takım ve teknik ekibimiz var. Fatih Tekke ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle çok daha güçlü olacağız." diye konuştu.

"BORCUMUZ 2 MİLYAR 850 MİLYON TL SEVİYESİNDE"

Başkan Doğan, kaleci Uğurcan Çakır’ın Galatasaray'a satışından elde edilen gelirin eklenmesiyle birlikte Trabzonspor’un borcunun yaklaşık 2 milyar 850 milyon TL seviyesinde olduğunu söyledi.

Doğan, "Bu borcun içinde ileriye dönük bonservis ödemeleri de var. Diğer kulüplerin borçları 30 milyar TL’ye yaklaşmış durumda. Biz ise doğru adımlarla bu seviyede tutabiliyoruz. Şampiyon olduğumuz sezonda takım bütçemiz 35 milyon euroydu, ikinci olan takımın 40 milyon euroydu. Şimdi 8 katı bütçelerle mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"FARK ÇOK AÇILDI"

Ertuğrul Doğan, ekonomik şartların giderek ağırlaştığı futbol ortamında kulübün rekabet gücünü koruduğunu vurgulayarak, "Fark çok açıldı ve nerede olduğumuzun çok iyi anlaşılması lazım. Trabzonspor her zaman yarışacaktır, her zaman 'Paraya karşı emeğin savaşını' vermiştir." dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ BİZE ABİLİK YAPTI"

Doğan, kulübün mali yönden kalıcı gelirler elde etmesi için önemli projeler yürüttüklerini belirterek, "Trabzonspor’un mali anlamda adımlar atabileceği yatırımlar ne yazık ki 25-30 yıldır yapılmamış. Bu da kulübümüzün bir gerçeği. Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla 4 önemli arazi aldık, beşincisi üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Şenol Güneş bu süreçte bize abilik yaptı, büyük destek verdi. Bu tip destekleri çok nadir gördük." ifadelerini kullandı.

"ARAZİLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE SATMAYACAĞIZ"

Projelerin detaylarını aralık ayında yapılacak mali kongrede paylaşacaklarını söyleyen Başkan Doğan, "Bu projelerle Trabzonspor’a kalıcı gelir sağlayacak adımlar atacağız. Ancak bu arazileri hiçbir şekilde satmayacağız." şeklinde konuştu.

"3-4 AY İÇİNDE KULÜBÜMÜZÜN BORÇLA İLGİLİ BİR SORUNU KALMAYACAK"

Ertuğrul Doğan, ekonomik anlamda doğru yolda olduklarını belirterek, "Trabzonspor rakipleriyle yarışabilmek için hem üretip satmak hem de yeni projeler geliştirmek zorunda. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki 3-4 ay içinde kulübümüzün borçla ilgili bir sorunu kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.