Maurizio Sarri: Guendouzi'nin daha iyisi 80 milyon euro

İtalya Serie A 20. hafta maçında Verona ile Lazio karşılaştı.

Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip, 1-0 kazandı.

Lazio'ya galibiyeti, Verona'da oynayan ve Galatasaray'dan kiralık giden Victor Nelsson'un 79. dakikada kendi kalesine golü getirdi.

SARRI'YE GUENDOUZI SORUSU

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, satılmasını kesin bir dille reddetmesine karşın Matteo Guendouzi'nin Fenerbahçe'ye gönderilmesine, Verona maçı sonrası basın toplantısında tepki gösterdi.

"Yeni bir orta saha transferi hangi özelliklere sahip olmalı; Guendouzi gibi mi yoksa daha teknik bir oyuncu mu?" sorusu karşısında Sarri, "Nitelik ve niceliğe sahip, biraz da gol atan bir oyuncu isterim. Sanırım Guendouzi'den daha iyisinin maliyeti 80 milyon euro civarında olur." dedi.

İLK MAÇINDA GOL ATMIŞTI

Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe’nin kısa bir süre önce İtalyan ekibi Lazio’dan kadrosuna kattığı Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk maçında gol attı.

Galatasaray karşısında maça ilk 11’de başlayan Guendouzi, 28’inci dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Öte yandan 26 yaşındaki futbolcu, maçın en iyi oyuncusu seçildi.