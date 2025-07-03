Ertuğrul Doğan: Trabzonspor, ekonomik anlamda adeta tarih yazdı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezon öncesi camiaya önemli mesajlar verdi.

Doğan, açıklamasında, geride kalan sezona dair değerlendirmelerde bulunurken, kulübün ekonomik ve sportif hedeflerine yönelik önemli mesajlar verdi.

"HEP BİRLİKTE, YİNE OMUZ OMUZA"

"Gelin, yeni bir sayfa açalım" çağrısında bulunan Doğan, camiayı omuz omuza olmaya davet etti.

Bordo-mavili kulüp dergisine açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geride kalan sezonun beklentileri karşılamadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Bu sezon bize bir şampiyonluk ya da bir kupa kazandırmadı. Ancak içinden geçtiğimiz süreç bize neyin eksik kaldığını, neyin değişmesi gerektiğini açık biçimde gösterdi. Tecrübe bazen en kıymetli kazanımdır. Umutsuzluk bu kulübe hiç uğramadı, şimdi de uğrayamayacak. İnancımız tam, kararlılığımız yüksektir. Hep birlikte, yine omuz omuza.

"TRABZONSPOR EKONOMİK ANLAMDA ADETA TARİH YAZDI"

Teknik direktör Fatih Tekke ile yeni sezon kadro planlamalarının sürdüğünü vurgulayan Doğan, şu şekilde konuştu:

Trabzonspor her zaman zirveye oynar. Bu karakter, bu ruh, bu forma; sıradan hedeflerle yetinemez. Sahada sözü olan, oyunu olan, tutkusu olan bir Trabzonspor için titiz bir hazırlık süreci yürütüyoruz. Trabzonspor son bir yıl içinde ekonomik anlamda adeta tarih yazdı. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak bu alanda öncü bir model haline geldik. Sermaye artırımıyla zarar kalemlerini sildik. Bugün itibarıyla vergi borcu olmayan bir kulüp haline gelme yolunda ilerliyoruz.

"TRİBÜNLERİYLE YAŞAYAN BİR KULÜP"

Yeni sezon formalarının TS Club mağazalarında satışa çıktığını belirten Doğan, taraftarlara destek çağrısında bulunarak, şunları dedi: