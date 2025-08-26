Ertuğrul Doğan: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor’dur

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.
Başkan Doğan, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yıllardır süren 2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili tartışmaya bir kez daha değindi.
Doğan, bir kez daha '2010-2011 şampiyonu Trabzonspor’dur.' dedi.
"2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR"
Bu durumun iddianın ötesine geçerek tescillendiğini de sözlerine ekleyen Başkan Doğan, "Ve biz bu gerçeğin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz. Sükûnetle, kararlılıkla, geri adım atmadan." dedi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın konuyla ilgili sözleri şöyle:
“Trabzonspor kupalarla tanımlanabilecek bir başarı hikâyesine sahiplik etmedi hiçbir zaman. Bu kulübün geçmişinde hem zafer hem direniş var. İkinci Lig şampiyonluğundan Süper Lig zaferlerine uzanan çizgi, sportif yükselişten ziyade Anadolu’nun kendine inanma sürecidir. Bu inanç en çok da 3 Temmuz sürecinde zirveye ulaştı. Uluslararası spor hukuku o sezonu tüm açıklığıyla ortaya koydu: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor’dur. Bu artık iddianın ötesinde tescillenmiş bir durumdur. Ve biz bu gerçeğin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz. Sükûnetle, kararlılıkla, geri adım atmadan.”