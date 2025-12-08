Sarıyer, Hatayspor'a üç attı

- Sarıyer, 1. Lig'in 16. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 3-0 yendi.
- Golleri Julien Anziani, Papy Djilobodji ve Malaly Dembele attı.
- Bu sonuçla Sarıyer 17 puana yükseldi, Hatayspor 5 puanda kaldı.
1. Lig 16. hafta maçında Sarıyer deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı.
İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı.
Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri Julien Anziani, Papy Djilobodji ve Malaly Dembele kaydetti.
HATAYSPOR 5 PUANDA KALDI
Bu sonuçla birlikte Sarıyer ligde 17 puana ulaşırken, Hatayspor 5 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Sarıyer deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Sakaryaspor'a konuk olacak.