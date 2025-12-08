Abone ol: Google News

Sarıyer, Hatayspor'a üç attı

Sarıyer, 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 16:39
1. Lig 16. hafta maçında Sarıyer deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı.

İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı.

Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri Julien Anziani, Papy Djilobodji ve Malaly Dembele kaydetti.

HATAYSPOR 5 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Sarıyer ligde 17 puana ulaşırken, Hatayspor 5 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Sarıyer deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Sakaryaspor'a konuk olacak.

