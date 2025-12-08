Abone ol: Google News

Bandırmaspor, Bodrum FK'yı iki golle geçti

Bandırmaspor, 1. Lig'in 16. haftasında evinde Bodrum FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 16:36
  • Bandırmaspor, 1. Lig'in 16. haftasında evinde Bodrum FK'yı 2-0 yendi.
  • Maçta goller, Douglas Tanque ve Leandro Bacuna'dan geldi.
  • Bu galibiyetle Bandırmaspor, puanını 26 yaparak 7. sıraya yükseldi.

1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor, Bodrum FK'yı konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Douglas Tanque ve 62. dakikada Leandro Bacuna kaydetti.

LİGDEKİ SON DURUMLARI

Bu sonuçla birlikte ligde 7. galibiyetini alan Bandırmaspor, 26 puana yükselerek 7. sıraya yerleşti.

Bu sezon 4. mağlubiyetini alan Bodrum FK ise 30 puanda kaldı ve 4. sırada konumlandı.

Ligin 17. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Bodrum FK ise Erzurumspor'a konuk olacak.

