Ertuğrul Doğan'dan Andre Onana'nın transferiyle ilgili sözler

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan Kadırga TV canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan, Onana transferinin mümkün olmadığını belirtti.

Onana'nın bonservisinin yüksek oluşuna dikkat çeken Başkan Doğan, 'Bu rakamları vermemiz mümkün değil' dedi.

"BU RAKAMLARI VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Trabzonspor'un rakipleri kadar yüksek bir gelire sahip olmadığını da sözlerine ekleyen Doğan, şunları söyledi:

"Onana gerçeği nedir? 1 yıl önce 70 milyon euroya transfer edilen bir kaleciden bahsediyoruz. Üstelik yüksek bir maaşı var. Trabzonspor'un bu rakamları vermesi mümkün değil. Niye mümkün değil? Anlatayım. Rakiplerimizin sponsorları ve gelirleri çok yüksek, bizim ise değil. Biz kendimize bakarsak; formaları alan yok, locaları alan yok, kombine alan yok. Biz de buna göre davranmak zorundayız. Taşıma suyuyla değirmen bir yere kadar döner."